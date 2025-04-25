Ситуация в Курской области утром 25 апреля: где еще остались ВСУ, Горналь

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Курской и Сумской областях. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 25 апреля 2025 года?

Бои и обстановка в Курской и Сумской областях в пятницу утром, 25 апреля

«Курская область. Здесь продолжается битва за Горналь. Продвижение российских войск серьезно осложняется местностью, на которой расположен населенный пункт, а также большим количеством дронов противника, в том числе и на оптоволокне. Также ВС РФ ведут бои южнее Олешни, выбивая остатки противника из близлежащих лесомассивов», — пишет WarGonzo.

По данным Telegram-канала «Два майора», в Курской области в настоящее время идут бои за освобождение последнего захваченного ВСУ населенного пункта Суджанского района — села Горналь.

«На Сумском направлении ВСУ пытаются не допустить наступления наших войск из окрестностей хутора Олешня. Противник перебрасывает живую силу и технику на данный участок фронта», — рассказали источники.

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«Северный ветер» сообщает, что в приграничных лесах Сумской области были обнаружены и ликвидированы группы колумбийских наемников ВСУ.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

«Командование ВСУ продолжает перебрасывать личный состав и технику в Краснопольский район Сумской области для организации новых провокаций на направлении. „Северяне“ наносят удары по вскрытым объектам противника на украинской территории, а также зачищают нашу территорию от оставшихся разрозненных групп ВСУ. В Сумской области командование ВСУ пытается не допустить наступления наших войск из окрестностей хутора Олешня. Противник перебрасывает живую силу и технику на данный участок фронта, которая перемалывается бесстрашными артиллеристами и операторами БПЛА. В окрестностях Локни две группы 41-й ОМБр ВСУ попытались самовольно оставить позиции, однако были остановлены заградительным огнем „побратимов“. 41-я ОМБр утратила боеспособность в ходе „курской авантюры“. Доукомплектование подразделения происходило преимущественно за счет насильно мобилизованных украинцев. Общее продвижение „северян“ на Сумском направлении составило свыше 1800 метров, уничтожено восемь единиц вражеской бронетехники», — говорится в публикации.

Также авторы Telegram-канала «Северный ветер» добавили, что населенный пункт Горналь Суджанского района остался последним, где еще остались солдаты ВСУ.

«При этом по всем укрытиям противника наносится непрерывное огневое поражение, а все возможные пути прохода врага в села находятся под нашим непрерывным наблюдением и огневым контролем», — уточнили военкоры.

В Минобороны России сообщили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«59 БПЛА — над территорией Республики Крым. 11 БПЛА — над акваторией Черного моря. Четыре БПЛА — над территорией Белгородской области. Два БПЛА — над территорией Курской области. Два БПЛА — над территорией Нижегородской области. Один БПЛА — над территорией Ивановской области», — отметили в российском военном ведомстве.

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