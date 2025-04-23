Ситуация в Курской области 23 апреля: где еще ВСУ, что в Сумской области

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Курской и Сумской областях. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 23 апреля 2025 года, что сейчас происходит у Курска, Басовки, Гуево, Суджи, МАПП «Суджа», ГИС «Суджа», Юнаковки, Сум, Журавки, Горналя, Горнальского мужского монастыря, Олешни, сколько осталось освободить?

Бои и события в Сумской и Курской областях в среду, 23 апреля

«В Курской области наши подразделения продолжают операцию по зачистке территории от украинских формирований. В окрестностях Горналя по-прежнему идут бои. Наши военнослужащие сумели заскочить в район монастыря и занять его, но само село пока далеко от освобождения. У украинской стороны пока сохраняется тактическое преимущество в рельефе, благодаря чему они активно забрасывают наши передовые позиции дронами и артиллерией», — пишет «Архангел спецназа».

По словам авторов канала, в Олешне ситуация близится к завершению, там российские штурмовые группы освободили предпоследний из двух оставшихся под ВСУ населенных пунктов.

«В настоящее время в селе идет активная зачистка от украинского присутствия. С ее окончанием следует ожидать завершения освобождения прилегающих посадок. В целом ситуация остается напряженной. Несмотря на громкие заявления, работа идет очень кропотливая, и в том же Горнале ВСУ активно сопротивляются, поэтому просим не спешить с выводами», — добавил «Архангел спецназа».

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Фото: Социальные сети ВС Украины

«Северный ветер» отметил, что на Сумском направлении в ходе упорных боев ВС РФ освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь и зачистили несколько приграничных лесополос.

«Бесстрашные морские пехотинцы, сломив упорное сопротивление противника, выбили врага со всей территории монастыря и из окрестных лесополос. Вээсушники использовали священное место для размещения минометных расчетов и пунктов управления БПЛА, в строениях находился личный состав и боеприпасы противника. К сожалению, исторические здания серьезно пострадали в ходе боевых действий, однако монастырь обязательно возродится, как это уже было сначала в середине XIX, а затем и в начале XXI века», — подчеркнули авторы канала.

«Северный ветер» рассказал, что российские штурмовые отряды также продолжают зачистки приграничных лесных массивов, перемалывая оставшиеся на границе Курской и Сумской областей разрозненные группы ВСУ.

Фото: Социальные сети ВС Украины

«В Сумской области подразделения 21-й ОМБр ВСУ отказались выполнять приказ по выдвижению в направлении Беловод. Бригада несет колоссальные потери на направлении. В социальных сетях Вээсушники сообщают об уничтожении нашими войсками большей части второго батальона этого подразделения. Общее продвижение „северян“ на Сумском направлении составило свыше 800 метров, уничтожено пять единиц вражеской бронетехники», — добавили авторы канала.

Военный блогер Олег Царев обратил внимание, что в Курской области продолжаются ожесточенные бои.

«Противник не жалеет резервов для удержания последних рубежей на территории России: по некоторым данным, ВСУ перебросили около трехсот расчетов БПЛА. Также сообщают о том, что в лесных массивах южнее Гуево действуют диверсионные группы спецназа ВСУ. Наши военные объявили о полном освобождении территории Горнальского монастыря. Упорные бои за него продолжались более 10 дней. Сообщают, что потери ВСУ за это время составили более 200 человек. Также ВС РФ выбили врага из нескольких опорных пунктов южнее монастыря. Гора Фагор — господствующая высота в этой местности в серой зоне, закрепиться на ней не получается. Продолжаются бои за село Горналь», — отметил эксперт.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

Царев отметил, что в районе хутора Олешня российские войска продвигаются по лесным массивам и балкам.

«Враг постоянно подтягивает подкрепления из Сумской области, идут тяжелые бои. Тем не менее наши части постепенно зачищают участок вдоль госграницы. В Сумской области наши держат оборону по линии Владимировка — Беловоды — Басовка и наступают в направлении Юнаковки. В Курской области готовят программу восстановления приграничья. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, уже к 1 июля регион совместно с правительством России должен представить ключевые параметры программы восстановления. Помимо прочего, речь идет о возобновлении работы курского аэропорта, она была приостановлена 24 февраля 2022 года», — добавил блогер.

В Минобороны РФ заявили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два БПЛА — над территорией Курской области.

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