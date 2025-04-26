Ситуация в Белгородской области утром 26 апреля: новое «мясо», подрыв моста

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Белгородской области. Какие последние новости о ситуации в регионе известны сегодня утром, 26 апреля 2025 года, что сейчас происходит в Демидовке и Поповке, куда ВСУ перебрасывают новое «пушечное мясо», где был осуществлен подрыв моста?

Ситуация в Белгородской области утром 26 апреля

Подразделения Северной группировки войск завершают зачистку Краснояружского района Белгородской области от ВСУ; командование украинской армии продолжает перебрасывать «пушечное мясо» на направление, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«„Бесстрашные“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) уничтожают резервы противника, а также предпринимают все необходимые меры для блокирования маршрутов переброски личного состава и техники ВСУ на направление», — пишут авторы.

Штурмовики ВС РФ завершают зачистку Поповки и приграничных лесных массивов, где остаются разрозненные группы ВСУ, по всем укрытиям украинских сил наносится огневое поражение, пути прохода Вооруженных сил Украины в села находятся под непрерывным наблюдением и огневым контролем российской стороны, отметил канал.

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«В окрестностях Миропольского (Сумская область) вскрыта штурмовая группа противника, которую враг намеревался использовать для прорыва через госграницу, — по противнику нанесено комплексное огневое поражение, враг с потерями бежал в глубь украинской территории», — сообщил источник.

Также группа ВСУ, брошенная командованием в лесопосадках приграничной зоны, попыталась самостоятельно оставить позиции — бойцов атаковали сбросами с дронов свои же, подчеркнули авторы.

«Для сохранения напряженности на данном участке фронта командование ВСУ перебросило на направление новые штурмовые группы из состава киевского 210-го штурмового полка и медийной 47-й механизированной бригады. „Северяне“ встретили резервы противника огнем артиллерии, враг понес потери в живой силе и технике», — утверждает «Северный ветер».

Фото: Социальные сети ВС Украины

На восточной окраине Великой Рыбицы в Сумской области FPV-расчет уничтожил автомобильный мост через реку Псел; нарушен важный логистический маршрут, снижены темпы переброски резервов ВСУ на Демидовское направление, добавил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какая обстановка была в регионе ночью 26 апреля

Украинский политик Олег Царев сообщил, что на вечер 25 апреля отдельные группы ВСУ «по-прежнему присутствуют в Поповке». Бои разворачивались на двух окраинных улицах, а также в лесополосе южнее, в районе кладбища, уточнил он.

«Демидовка полностью под контролем ВС РФ, все пути пересечения ВСУ границы находятся под огневым контролем. И запал врага, похоже, иссякает: ВСУ прекратили попытки поддержать оставшихся на нашей территории вээсушников, хотя раньше им пытались доставлять боеприпасы и продукты сбросами с коптеров. То есть украинцы своих просто бросили», — написал Царев в своем Telegram-канале.

Также украинская сторона дважды пыталась перебросить к границе штурмовые группы на квадроциклах, обе попытки сорваны ударами российских беспилотников, добавил он.

«ВСУ продолжают выслеживать и атаковать мирных жителей. Сегодня днем на трассе в Грайворонском округе атакована машина, тяжело ранены пара пенсионеров и их сын. При атаке дрона ВСУ на другой автомобиль два человека погибли, один был ранен. Сообщают, что дроны ВСУ садятся в засаду у трассы и операторы выжидают свою цель, обычно — простых мирных граждан», — утверждает Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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