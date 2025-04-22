Ситуация в Белгородской области утром 22 апреля: заградотряды, пленные

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Белгородской области. Какие последние новости о ситуации в регионе известны сегодня утром, 22 апреля 2025 года, что сейчас происходит в Демидовке и Поповке, где на участке действуют заградотряды ВСУ, как украинские бойцы сдаются в плен?

Ситуация в Белгородской области утром 22 апреля

В течение суток российские войска уничтожали живую силу и технику ВСУ в краснояружском приграничье, в первой половине дня украинская сторона неоднократно пыталась прорваться в направлении Поповки, Демидовки и Гоптаровки в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Четыре раза штурмовые группы ВСУ пытались прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы в окрестностях Миропольского. В результате огневого поражения, в том числе российской авиацией, личный состав противника уничтожен», — пишут авторы.

Также на данном участке ВСУ продолжают использовать заградительные отряды, сформированные из бывших заключенных из состава 225-го штурмового полка, отметил источник.

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«В направлении Гоптаровки враг пытался завести на нашу территорию штурмовую группу также из состава 225-го полка, которая была своевременно вскрыта и уничтожена сбросами с коптеров», — добавил канал.

Авторы подчеркнули, что попытка ВСУ растянуть линию фронта вдоль границы Белгородской области не приносит Киеву успеха — украинские войска могут приблизиться к границе только в пешем порядке или на мобильной технике, все передвижения своевременно обнаруживаются российской стороной.

«На данном направлении за прошедшие сутки „северянами“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) уничтожено шесть единиц вражеской техники», — заключил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Какая обстановка была в регионе ночью 22 апреля

Украинский политик Олег Царев утверждает, что к вечеру 21 апреля в Белгородской области продолжались бои в Поповке, где остаются отдельные группы ВСУ. Источник добавил, что в Демидовке украинских войск нет, однако на ее окраины пытаются просочиться группы ВСУ из лесопосадок — их передвижения выявляются дронами, наносятся удары.

«За сутки на этом участке в плен сдались несколько украинских военнослужащих. <...> Бежали к российским позициям под контролем нашего оператора БПЛА. Один благополучно добрался, а второй не смог бежать из-за ранения, его эвакуация потребует дополнительных усилий», — написал Царев в своем Telegram-канале.

Как утверждает Telegram-канал WarGonzo, ВСУ продолжают попытки прорваться через оборону ВС РФ в районе Поповки и Демидовки.

«Наступающие силы и средства ВСУ уничтожаются на подходах», — заключили авторы.

Вечером 21 апреля ВСУ попытались атаковать Белгородскую область, над регионом уничтожили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на трассе Томаровка — Красная Яруга в результате удара FPV-дрона был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Необходимая медицинская помощь была оказана, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Кроме того, украинские беспилотники нанесли удары по селу Никольскому в Белгородском районе, хутору Леоновка, а также селам Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово, Гладково и Двулучное в Валуйском округе и хутору Барилов Ракитянского района. Данные о других пострадавших и разрушениях уточняются.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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