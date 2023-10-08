Ситуация у Работино, Клещеевки, Бахмута 8 октября: что с обороной ВС РФ

Фото: МО РФ

Украинская армия на Запорожском направлении сегодня пытается расширить плацдарм в зоне главного удара, пишет WarGonzo. Что сейчас там происходит и какие другие новости с фронта?

Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 8 октября 2023 года

«На Запорожском направлении ВСУ пытаются расширить плацдарм в зоне главного удара. При поддержке артиллерии они ведут наступление на Копани. Есть продвижение. Северо-восточнее и юго-восточнее этого села — укрепленная линия обороны ВС РФ. Украинское командование ставит задачу купировать угрозу атак во фланг к западу от села Работино и выйти в тыл российского укрепрайона в Нестерянке. После мощных артобстрелов ВСУ атакуют на окраинах Новопрокоповки и на подступах к Вербовому. Здесь без успеха» — передает Wargonzo.

По информации источника, ВКС РФ наносят мощные удары по ближайшему центру логистики украинской армии на Запорожском направлении в Малой Токмачке, а артиллерия ВСУ работает по Сладкой Балке, Ильченкову, Пшеничному, Очеретоватому и Новопокровке.

«Обстановка на Запорожском направлении на 10:00. Ночью была полная тишина и отсутствие движений у противника, работали только артиллеристы. Под утро была попытка на двух М113 с личным составом прощупать нашу оборону у Новопрокоповки, парни из пехоты уверенно сдержали позиции в стрелковом бою, остатки противника отошли лесопосадкой. Каждый день враг пробует мелкие вылазки на всех участках от Работино. Вчера были уничтожены в окопах иностранные наемники за дерзкую езду на пикапе. Западнее н. п. Вербовое „иксоводы“ уничтожили САУ М109 ВСУ», — написал «Архангел спецназа Z».

Бойцы российского батальона «Восток» рассказали о ситуации на стыке Запорожья и ДНР.

«Ночь прошла относительно тихо — в основном перестрелки между позициями. Там, где есть доступ к интернету, следим за израильскими событиями. Как-то все не очень хорошо складывается для нашего противника на геополитическом уровне — он ведь стал почти полностью зависим от внешней помощи, а помощь зависит от того, насколько Украина в топе», — отметили они.

Минобороны РФ данные военкоров не комментировало.

Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 8 октября 2023 года

«На Бахмутском направлении украинские войска пытаются прорваться к Зеленополью с целью обойти Курдюмовку с северо-востока. По позициям ВС РФ в обоих населенных пунктах бьет их артиллерия. У Андреевки и Клещеевки бои приняли встречный характер. Цена — контроль над железнодорожной веткой. В обоих этих населенных пунктах позиции ВСУ обрабатывают уже российские войска. Также они наносят удары по украинским подразделениям в Веселом (населенный пункт к северо-востоку от Соледара) и Спорном. ВСУ ведут обстрелы ВС РФ в Озаряновке, Бахмуте, Соледаре и Яковлевке», — пишет WarGonzo.

Американский Институт изучения войны сообщил, что украинские силы продолжают безуспешные попытки прорвать российскую оборону в районе железнодорожной линии восточнее Андреевки и Клещеевки.

«Российские войска продолжили наступательные операции на линии Авдеевка — Донецк и, как сообщается, продвинулись в Марьинке. Российские войска возобновили наступательные операции в районе Красногоровки. Украинские силы провели наземные атаки на западе Донецкой области и в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей, но не продвинулись вперед», — добавил источник.

Минобороны РФ данные военкоров не комментировало.

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