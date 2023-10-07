На Ореховском направлении в Запорожской области ВС РФ контратаковали у сел Работино и Вербовое. Что сейчас там происходит и какие другие новости с фронта СВО?
Ситуация у Работино, Вербового, Новомайорского 7 октября 2023 года
«На Ореховском участке наши бойцы контратаковали у Работино и Вербового. В то же время ВСУ атаковали к северу от Новопрокоповки. На Времевском выступе русская армия перешла в атаку со стороны Приютного, а также Новомайорского», — пишет Readovka.
По информации «Рыбаря», под Ореховом российские войска провели несколько контратак в районе Вербового.
«Противник пытался наступать на северные окраины Новопрокоповки, но был отброшен на исходные позиции», — сообщил источник.
Минобороны РФ эти данные не подтверждало.
Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 7 октября 2023 года
«На южном фланге обороны Бахмута российские войска проводят контратаки в районе Андреевки, Клещеевки и Григоровки. По позициям противника наносятся интенсивные авиаудары, в результате которых ВСУ несут тяжелые потери», — отметил «Рыбарь».
Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинская армия продвигается к северу от Копани и к северу от Новопрокоповки Запорожской области, восточнее Андреевки ДНР.
Минобороны РФ эти данные не подтверждало.
Ситуация на других участках фронта 7 октября 2023 года
«Основное из выводов американского Института изучения войны. Российские войска продолжили наступательные действия на линии Купянск — Лиман, в районе Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в приграничном районе Донецка — Запорожья, на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед. Российские войска провели наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная и, как сообщается, продвинулись вперед», — пишут «Военкоры Русской Весны».
По информации источника, украинские военные провели безуспешные наступательные операции в районе Кременной, на Купянском направлении.
«А также безуспешно пытались вернуть утраченные позиции в районе Ямполовки, Диброва и Кузьмино. Российские войска продолжили наземные атаки на линии Авдеевка — Донецк и в последнее время добились успехов. Украинские силы продолжили ограниченные наступательные операции в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей, не продвинувшись вперед», — добавили авторы канала.
Readovka передает, что у Донецка на Авдеевском участке ВС РФ атаковали в направлении Северного.
«Также русская армия возобновила наступление в районе Красногоровки. В Марьинке продолжаются бои на западных окраинах», — сообщил источник.
«Рыбарь» пишет, что на Купянском участке фронта российские подразделения после артподготовки возобновили наступление вдоль всей линии боевого соприкосновения.
«Наибольшая активность отмечается у Синьковки, освобождение которой откроет прямую дорогу на Купянск», — добавили авторы канала.
Минобороны РФ эти данные не подтверждало.
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