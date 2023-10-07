Ситуация у Работино и Бахмута 7 октября: прорвали ли оборону ВС РФ

Фото: МО Украины

На Ореховском направлении в Запорожской области ВС РФ контратаковали у сел Работино и Вербовое. Что сейчас там происходит и какие другие новости с фронта СВО?

Ситуация у Работино, Вербового, Новомайорского 7 октября 2023 года

«На Ореховском участке наши бойцы контратаковали у Работино и Вербового. В то же время ВСУ атаковали к северу от Новопрокоповки. На Времевском выступе русская армия перешла в атаку со стороны Приютного, а также Новомайорского», — пишет Readovka.

По информации «Рыбаря», под Ореховом российские войска провели несколько контратак в районе Вербового.

«Противник пытался наступать на северные окраины Новопрокоповки, но был отброшен на исходные позиции», — сообщил источник.

Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 7 октября 2023 года

«На южном фланге обороны Бахмута российские войска проводят контратаки в районе Андреевки, Клещеевки и Григоровки. По позициям противника наносятся интенсивные авиаудары, в результате которых ВСУ несут тяжелые потери», — отметил «Рыбарь».

Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинская армия продвигается к северу от Копани и к северу от Новопрокоповки Запорожской области, восточнее Андреевки ДНР.

Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

Ситуация на других участках фронта 7 октября 2023 года

«Основное из выводов американского Института изучения войны. Российские войска продолжили наступательные действия на линии Купянск — Лиман, в районе Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в приграничном районе Донецка — Запорожья, на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед. Российские войска провели наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная и, как сообщается, продвинулись вперед», — пишут «Военкоры Русской Весны».

По информации источника, украинские военные провели безуспешные наступательные операции в районе Кременной, на Купянском направлении.

«А также безуспешно пытались вернуть утраченные позиции в районе Ямполовки, Диброва и Кузьмино. Российские войска продолжили наземные атаки на линии Авдеевка — Донецк и в последнее время добились успехов. Украинские силы продолжили ограниченные наступательные операции в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей, не продвинувшись вперед», — добавили авторы канала.

Readovka передает, что у Донецка на Авдеевском участке ВС РФ атаковали в направлении Северного.

«Также русская армия возобновила наступление в районе Красногоровки. В Марьинке продолжаются бои на западных окраинах», — сообщил источник.

«Рыбарь» пишет, что на Купянском участке фронта российские подразделения после артподготовки возобновили наступление вдоль всей линии боевого соприкосновения.

«Наибольшая активность отмечается у Синьковки, освобождение которой откроет прямую дорогу на Купянск», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ эти данные не подтверждало.

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