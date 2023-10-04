Ситуация у Работино, Бахмута, Клещеевки 4 октября, что с обороной ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия успешно контратаковала в районе Вербовки на Ореховском направлении в Запорожье, пишет Readovka. Что сейчас там происходит и какие другие новости с фронта?

Ситуация у Работино и Вербового 04.10.2023

«На Ореховском участке наши бойцы успешно контратаковали в районе Вербовки, выбив боевиков с позиций к северу от Новопрокоповки. Между селами Работино и Копани идут тяжелые бои, наши воины сдерживают атаки противника. На Времевском выступе русская армия контратаковала у Приютного и Урожайного», — передает Readovka.

WarGonzo сообщил, что на Запорожском направлении украинские войска при массированной поддержке артиллерии ведут наступление на Новопрокоповку.

«ВС РФ были вынуждены выровнять линию фронта на северных подступах к населенному пункту. В свою очередь они контратаковали со стороны Вербового и Новофедоровки. На первом из перечисленных участков сумели потеснить ВСУ. Под плотными ударами украинские позиции в Малой Токмачке. Российские — в Копанях, Ильченкове, Вербовом и Новофедоровке», — отметил источник.

«Архангел спецназа Z» пишет, что на Запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои.

«Накат серьезный. Противник ведет бой в пешем порядке от двух рот. В эфирах польская речь. Работает практически все от FPV до РСЗО», — рассказали авторы канала.

«Рыбарь» сообщил, что на Ореховском участке ВСУ продолжают пытаться продвинуться к западу от Вербового, а также в посадках к юго-западу.

«Российские войска успешно вскрывают выдвижение штурмовых групп ВСУ и накрывают их огнем артиллерии», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные военкоров не комментировало.

Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки, Марьинки 04.10.2023

«На Донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии вели штурмовые действия на подступах к Новомихайловке и в Марьинке. Без продвижения. ВСУ сумели занять „серую зону“ у Невельского. На Бахмутском направлении ВС РФ вновь контратаковали у Андреевки. Под ударами украинские подразделения в Белой Горе, Клещеевке и Спорном. Российские — в Озаряновке, Курдюмовке, Бахмуте и Берховке», — пишет WarGonzo.

«Рыбарь» передает, что к югу от Бахмута украинская армия не сбавляет натиск на оборонительные рубежи у железнодорожной линии у Андреевки.

«Благодаря слаженной работе российских сил удается не только пресекать нападения ВСУ, но и проводить контратаки», — отметили авторы канала.

По информации Readovka, в Клещеевке продолжаются ожесточенные бои.

«Наши держат оборону в районе железной дороги. У Андреевки бойцы русской армии контратаковали позиции ВСУ. Донецкое направление. Русская армия попыталась продвинуться к югу от Авдеевки. Наши бойцы также возобновили атаки в районе Первомайского. Продолжается штурм позиций ВСУ в Марьинке и Новомихайловке. Кроме того, ВКС РФ нанесли удары по территории Авдеевского коксохимического завода», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные военкоров не комментировало.

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