Ситуация у Работино, Бахмута и Херсона 22 октября: что с обороной ВС РФ Российские военкоры рассказали о боях у Работино, Бахмута и Херсона 22 октября

Фото: МО РФ

Российские военные продолжают держать оборону на Запорожском направлении в районах Работино и Вербового, сообщает Telegram-канал «Два майора». Какие последние новости фронта?

Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки, Новофедоровки 22 октября 2023 года

Telegram-канал «Два майора» сообщает, что ВСУ концентрируют удары на двух направлениях, однако российские войска справляются с натиском.

«На Запорожском фронте ВСУ не выдохлись и постоянно атакуют два направления: Работино-Новопрокоповка и Вербовое. Ежедневно ВС России уничтожают вражескую бронетехнику и личный состав противника. Проводились и контратаки и дерзкие рейды наших десантников по позициям врага, были взяты пленные», — говорится в сообщении.

Фото: МО Украины

Сенатор от Запорожской области и руководитель группы советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал о ситуации у Вербового 22 октября.

«У наших артиллеристов с раннего утра — боевая работа. Именно в это время началось движение восьми танков (колонна из шести единиц тяжелой бронетехники и еще два танка вдоль лесополосы) противника в направлении одного из полков нашей 58-й армии», — рассказал Рогозин.

По его словам, армия Украины пытается прорвать российскую оборону и занять сухопутный коридор в Крым. Рогозин добавил, что в ходе разведки боем противник потерял два немецких танка Leopard, а затем скрылся в лесополосе.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация у Херсона и под Угледаром 22 октября 2023 года

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что на Херсонско-Крымском направлении ведутся встречные бои на левобережье Днепра у Песчановки и Крынок. ВСУ пытаются занять плацдарм, однако по ним работают средства дальнего поражения ВС РФ.

«ВСУ при поддержке артиллерии стараются занять плацдарм. По ним работают средства дальнего поражения ВС РФ. Под обстрелами украинские подразделения в Херсоне, Антоновке, Приднепровском, Садовом, Тягинке, Козацком, Бериславе, Новобериславе и Старошведском. Российские — в Алешках, Пойме, Подстепном, Корсунке и Днепрянах», — отмечается в публикации.

WarGonzo пишет, что ВС РФ провели под Угледаром контратаки.

«Под Угледаром ВС РФ контратаковали у Полтавки и Приютного. Первый населенный пункт — новое активное направление. После артобстрелов они также пытались занять новые позиции у Старомайорского. ВСУ вели аналогичные действия в районе Новодонецкого и немного продвинулись. Под ударами ВСУ в Урожайном, Золотой Ниве, Пречистовке, Угледаре и Водяном. ВС РФ — в Приютном, Заветном Желании, Старомлыновке, Керменчике, Новомайорском и Павловке», — пишет WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Ситуация у Бахмута (Артемовска) и Купянска 22 октября 2023 года

«На линии Клещеевка-Андреевка (южнее Артемовска) враг стремиться перейти железную дорогу, вгрызается в землю, старается закрепиться, где это возможно. Наши отвечают огнем артиллерии и авиации. Играют важную роль FPV-дроны, отрытые позиции ВСУ поражаются дронами-камикадзе. На Купянском направлении и у Торского выступа, если изучить последние сводки Минобороны России, видно, что наши войска перешли к обороне. Уничтожаются брошенные врагом в бой резервы, подтянутые с других направлений», — передают «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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