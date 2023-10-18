Ситуация у Работино, Бахмута, Авдеевки 18 октября: куда наступают ВС РФ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия на Запорожском направлении пытается перехватить инициативу у Работино, пишет WarGonzo. Что там сейчас происходит и какие другие новости с фронта сегодня?

Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 18 октября 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ пытаются перехватить инициативу. При поддержке артиллерии они контратаковали от Копаней на Новоданиловку и с юго-запада в районе села Работино. Также они стремились отодвинуть украинские подразделения у Вербового. Под ударами ВСУ в Щербаках, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаровном и Гуляйполе. ВС РФ — в Нестерянке, Ровном, Копанях, Сладкой Балке, Ильченкове, Очеретоватом, Вербовом, Новопокровке, Новофёдоровке и Дорожнянке», — передает WarGonzo.

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«Идет масштабное наступление на Вербовое и Новопрокоповку. Заходы по четыре единицы техникой и группы по 20 человек. Идут без поддержки арты, работает только наша. Летят грады и стволка», — отметил источник.

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«Отходящие группы пехоты противника накрывала наша артиллерия. В районе Новопрокоповки — „привычные“ накаты противника: пехота и до пять единиц техники. Пехота ВСУ уничтожена на подходе. В тылу участка — удар ВСУ по аэродрому в Бердянске столь часто обсуждаемыми ATACMS и GLSDB, поставленными из США. Повреждены или уничтожены наши вертолеты», — сообщили авторы канала.

Readovka пишет, что ВСУ продолжают попытки прорваться у Копаней.

«Русская армия контратаковала в районе Новопрокоповки, а также сдерживает натиск противника у Вербового. На Времевском выступе без изменений — встречные бои», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Авдеевки 18 октября 2023 года

«На Бахмутском направлении ВСУ сумели продвинуться северо-восточнее Клещеевки. ВС РФ здесь заняли позиции за железнодорожным полотном. Под ударами украинские подразделения в Андреевке, Клещеевке, Ивановском, Часовом Яре и Орехово-Васильевке. Российские — в Озаряновке, Курдюмовке, Бахмуте и Дубово-Васильевке», — пишет WarGonzo.

Readovka передает, что к югу от Бахмута (Артемовска) российская армия сталкивается с серьезным натиском ВСУ.

«В Клещеевке и Андреевки наши держат оборону в районе железной дороги. Противник все чаще предпринимает попытки прорваться в районе Курдюмовки, но пока без успеха», — сообщил источник.

WarGonzo рассказал, что на Донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии и авиации сумели расширить зону контроля у Первомайского и Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки).

«Аналогичные действия у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) наткнулись на неподатливость украинских подразделений. Под ударами ВСУ в Новомихайловке, Марьинке, Авдеевке, Ласточкине и Керамике. ВС РФ — в Донецке, Водяном, Опытном и селе Красногоровка», — пишут авторы канала.

Readovka передает, что на Донецком направлении ВС РФ атакуют у Степного, к югу от Авдеевки и в направлении Северного.

«Террикон у коксохимического завода в серой зоне. Кроме того, наши бойцы продолжают наступать в Первомайском и в Марьинке», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

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