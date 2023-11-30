Ситуация у Авдеевки 30 ноября: последние новости, сводка военкоров WarGonzo: ВС РФ продвигаются с юго-восточной стороны Авдеевки

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Российская армия при поддержке артиллерии вела штурмовые действия с юго-восточной стороны Авдеевки, пишет WarGonzo. Какая там сейчас обстановка и есть ли другие новости с этого участка фронта СВО, о чем пишут военкоры?

Ситуация у Авдеевки 30 ноября 2023 года

«На Донецком фронте ВС РФ при поддержке артиллерии вели штурмовые действия у Новомихайловки, в Марьинке, у города Красногоровка, Первомайского, в промзоне на юго-восточных окраинах Авдеевки и у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). Незначительное продвижение за железнодорожной веткой есть на последнем из перечисленных участков. Также они атаковали у Северного (населенный пункт к северо-западу от Горловки). Цель — подавить активность ВСУ у терриконов. Под обстрелами украинские позиции в Победе, Георгиевке, Невельском, Нетайлове, Очеретине, Сухой Балке, Нью-Йорке и Торецке. Российские — в Александровке, Старомихайловке, Донецке, селе Красногоровка и Горловке», — передает WarGonzo.

Readovka рассказала, что на Авдеевском участке продолжается наступление российской армии в районе Степного и коксохимического завода.

«В районе промзоны наши расширяют зону контроля к северу. К тому же наши бойцы штурмовали позиции врага в Первомайском», — сообщил источник.

Военный эксперт Борис Рожин написал, что ВС РФ закрепляются в промзоне и расширяют зону контроля к северу от нее.

«Серьезных усилий вернуть промку противник не предпринимает. Также ВС РФ продолжают нажимать в районе Авдеевского коксохима, железной дороги, н.п. Степовое и Северное, а также к западу от Красногоровки. Контратаки противника не помогли ему стабилизировать ситуацию», — отметил он.

«Рыбарь» передает, что на Донецком направлении российские военнослужащие продолжают операцию по охвату Авдеевского укрепрайона.

«На текущий момент командование ВС РФ проводит ротацию и подтягивает дополнительные силы для возобновления штурмовых действий на участке», — подчеркнули авторы канала.

Фото: МО РФ

«НгП раZVедка» сообщила, что ВС РФ значительно продвинулись на южном участке Авдеевского направления.

«На южном фланге, на участке между н.п Опытное и Водяное, ВС РФ значительно продвинулись в направлении н.п Северное — в данном районе уже идут интенсивные бои в лесопосадках к югу от населенного пункта. Противник круглые сутки активно задействует FPV дроны, включая ночное время и неблагоприятные условия (слабый дождь), в условиях снарядного голода дроны и минометы калибров 60 мм и 80 мм являются основными огневыми средствами. О FPV дронах отдельно. Указом высшего командования ВСУ 110-й бригаде было передано 10 тысяч FPV-дронов разных моделей, значительный недостаток снарядов калибров 152-мм и 155-мм ВСУ компенсируют дронами, атакуя свои бывшие позиции и пытаясь атаковать технику не всегда достаточно эффективно, как показал штурм промзоны, при котором враг не сумел сдержать натиск наших танков. Также до 7000 FPV-дронов было передано командованием ВСУ подразделению „Птицы Мадьяра“, которое сейчас действует в том числе на Херсонском направлении, в районе Крынок, на обоих берегах Днепра. Ранее мы сообщали о большом количестве FPV в данном районе», — отметил источник.

ВС РФ продолжили наступательные действия на Авдеевском направлении и продвинулись к северо-западу от Авдеевки, рассказали эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Минобороны России эти сведения военкоров никак не комментировало.

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