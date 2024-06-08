Системы ПВО сбили украинский военный вертолет в зоне СВО МО РФ: ВС России за сутки сбили вертолет Ми-8, четыре ракеты ATACMS и 71 дрон

Фото: МО РФ

Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в зоне проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также силы ПВО за минувшие сутки перехватили четыре ракеты ATACMS, 71 беспилотник и другие цели.

Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельная ракета «Нептун», а также 71 беспилотный летательный аппарат, — говорится в сообщении.

Кроме того, ВКС России за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 104-х районах.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Как отмечалось, дрон самолетного типа перехватили в 10:40 мск.

Утром 8 июня губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия атаковала поселок Прохоровка в Белгородской области с применением трех беспилотников. По его словам, никто из местных жителей не пострадал, однако были повреждены два жилых дома и храм.