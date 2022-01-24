Систему контроля за состоянием водителей внедрили в Подмосковье

В Минтранс Подмосковья и «Ситимобил» начали тестирование системы контроля за усталостью водителей с целью обеспечить безопасность поездок. Умная система будет наблюдать за уровнем усталости водителей, курением за рулём и насколько водитель внимателен на дороге, сообщает 360tv.

Для этого в салонах автомобилей будет установлено несколько камер, наблюдающих как за дорогой, так и за состоянием водителя. В случае какого-либо нарушения будет подан звуковой сигнал.

Мы всячески поддерживаем проекты, которые позволяют повысить уровень безопасности пассажирских перевозок, — заявил замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Евгений Аптекин.

Нарушения водителей будут изучаться, а аккуратные и осторожные шофёры будут поощряться.

Генеральный директор «Ситимобил» отметил, что приоритетом его компании является безопасность, а её залогом являются внимательность водителя и отсутствие у него усталости.

Мы уже давно работаем над тем, чтобы водители, которые сотрудничают с сервисом, имели возможность ещё и отдохнуть в течение дня, — считает он.

Оборудование для анализа водителей такси предоставила компания VisionLabs.

Ранее россияне рассказали, что их больше всего не устраивает в водителях на дороге. Большинство (13%) пожаловались на водителей, которые не включают поворотники, на втором месте оказались любители «подрезать» (11%), а тройку лидеров антирейтинга замыкают те, кто припарковался, загородив обзор или проезд (10%). В топ-4 самых раздражающих водителей также попали те, кто использует обочину для объезда пробки (9%).