Систему «Безопасный город» запустят по всей стране

МЧС направило в Минэкономики и Минфин законопроект о перезапуске аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» по всей стране. С 2022 года регионы будут обязаны разворачивать интеллектуальные системы городской безопасности, что приведёт к взрывному росту рынка системных интеграторов, пишет «Коммерсант».

МЧС направило на согласование в Минэкономики и Минфин проект закона «О единой системе обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среди жизнедеятельности „Безопасный город“». После согласования министерство внесёт его в Госдуму, где будет обсуждаться в том числе финансовое обеспечение проекта.

Документ регулирует порядок работы аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», запуск которого МЧС планирует начать в январе 2022 года. Законопроект предполагает запуск по всей стране единой экосистемы для мониторинга и предотвращения чрезвычайных ситуаций: каждый субъект будет передавать информацию в государственную информационную систему (ГИС) «Безопасный город».

В АПК войдут пять функциональных блоков, отвечающих за общественную безопасность и правопорядок, безопасность коммунальной инфраструктуры, безопасность на транспорте, контроль обращения с отходами, а также за внедрение аналитики. Запуск «Безопасного города» на федеральном уровне предполагает создание новых IT-систем и использование старых. Для каждого из блоков будет разработана новая ГИС, функционал которых сейчас прорабатывается.

Как отмечает депутат Александр Хинштейн, в проект интегрировано много федеральных и региональных ведомств и корпораций и за время его существования государству так и не удалось выстроить единую систему. Участники рынка добавляют, что принятие закона приведёт к взрывному росту рынка интеграторов и сервисных компаний. По их словам, на обслуживание IT-инфраструктуры приходится более двух третей расходов крупных компаний.

Ранее сообщалось, что кабмин планирует обязать промышленников оборудовать опасные производства датчиками, которые будут передавать информацию в систему «Безопасный город». Речь идёт о заводах, аварии на которых могут нанести ущерб экологии, а также причинить вред проживающим поблизости людям и находящимся рядом организациям. К ним относятся предприятия химической, металлургической, лакокрасочной и другой промышленности.