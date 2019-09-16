https://static.news.ru/photo/a47e09a4-d7ee-11e9-af4c-fa163e074e61_660.jpgФото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Боевики заблокировали работу гуманитарного коридора «Абу-Эд-Духур» в Идлибе. Информацию об этом озвучил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.
Незаконные вооружённые формирования в Идлибской зоне деэскалации блокировали работу гуманитарного коридора «Абу-Эд-Духур», препятствуя выходу беженцев через открытый сирийским правительством пункт пропуска под угрозой применения оружия, — цитирует Бакина «Интерфакс».
Со стороны террористов 14 сентября зафиксировано 34 обстрела в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.