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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил свою маму и остальных жительниц северокавказского субъекта с Днём чеченской женщины. Он отметил, что этот праздник в республике считается «самым цветочным».

Мне хочется в первую очередь поздравить дорогую маму, президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Аймани Несиевну. Она посвятила жизнь заботе о больных, одиноких, малоимущих в России...