Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боевики заблокировали работу гуманитарного коридора «Абу-Эд-Духур» в Идлибе. Информацию об этом озвучил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

Незаконные вооружённые формирования в Идлибской зоне деэскалации блокировали работу гуманитарного коридора «Абу-Эд-Духур», препятствуя выходу беженцев через открытый сирийским правительством пункт пропуска под угрозой применения оружия, — цитирует Бакина «Интерфакс».

Со стороны террористов 14 сентября зафиксировано 34 обстрела в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Как писал News.ru, ранее с августа боевики предпринимают попытки наступления в Идлибской зоне деэскалации. По сообщениям сирийских СМИ, в середине сентября террористы запрещённой в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» не позволяют мирным жителям сирийской провинции Идлиб покинуть территории, подконтрольные радикалам.

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