Россиян предупредили о «резком погружении в осень»

Синоптики ожидают самые интенсивные осадки, до трети сентябрьской нормы, в центре и на северо-западе России. Такой прогноз представил Центр погоды «Фобос».

В Москве со среды, 1 сентября, температура воздуха начнёт падать, в воскресенье столбик термометра не поднимется выше 9 градусов. В Санкт-Петербурге температура воздуха снизится не так сильно — до 10–11 градусов, что почти на семь градусов ниже обычного.

Конечно же столь резкое погружение в осень не ограничится лишь двумя столицами. Циклон будет двигаться всё дальше на восток, и на пике арктического вторжения — в субботу и воскресенье — Русская равнина окажется в его холодном секторе, — сообщают синоптики.

На севере и в центре страны температура не поднимется выше 10 градусов. Тепла стоит ожидать лишь в южных широтах России — до 20–25 градусов.

Ранее о скором похолодании жителей столицы предупредила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она сообщила, что дневная температура в субботу, 4 сентября, составит плюс 14 градусов, и отметила, что местами не исключён кратковременный дождь.