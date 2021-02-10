Боевая тревога: синоптики предрекли Москве снежный Армагеддон

https://static.news.ru/photo/083bbd86-6b8e-11eb-9aa5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад, который надвигается на столичный регион, станет настоящим апокалипсисом для Москвы. Снег будет идти в течение 36 часов, сообщил сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он подтвердил озвученную ранее коллегами из других метеоорганизаций информацию о том, что снег накроет столицу в ночь на 12 февраля и продлится до полудня следующего дня.

Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Порывы ветра во время снегопада будут достигать 15–20 метров в секунду, а на юго-западе, в Центральной России ещё больше — до 17–22 метров. Видимость на дорогах будет не более 500 метров. Тишковец отметил, что «порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно». Метеоролог посоветовал людям не испытывать судьбу, так как ожидается коллапс наземного и авиатранспорта.

Вдобавок ко всему, из-за ветра мороз станет ощущаться сильнее — как будто на улице минус 20–25 градусов, хотя фактически будет вдвое меньше.

Ранее, как писал NEWS.ru, о надвигающемся снегопаде предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такого снежного коллапса не было несколько лет. Даже снегопад 2018 года оказался меньше. Как пояснила главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова, снегопад в Москве вызовет циклон, который сформируется из двух других циклонов. Один из них сейчас фиксируется над Карпатами, немецкие специалисты назвали его «Тристан». Другой находится на западе Средиземного моря, в районе Генуи, этому циклону дали имя «Ульфа».