Синоптики предрекли транспортный коллапс из-за потепления в Москве

Из-за обильных снегопадов в столице образовались полуметровые сугробы. Однако в ближайшие дни ожидаются потепление и дожди, которые вызовут таяние снега. В результате на дорогах образуются сначала снежная каша, а потом — сильный гололёд, способные стать причиной аварий и транспортного коллапса, полагают эксперты. Справятся ли с этой проблемой коммунальные службы и чем чревата оттепель для здоровья людей, выяснял NEWS.ru.

Грядущее потепление спровоцирует появление на дорогах снежной каши, талой воды и гололедицы. Последняя может появиться уже с началом дождей в течение недели. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

То, что у нас пройдут дожди и среднесуточная температура будет положительная, приведёт к таянию снега. Высота снежного покрова в Москве и области будет уменьшаться, и действительно, на дорогах сначала образуется снежная каша. Потом где-то это будет просто талая вода. Для той местности, где дороги не убраны, это, конечно, плохо. Потому что период оттепельной погоды может продлиться до конца месяца, а потом вновь подморозит. Вода превратится в лёд, и ожидается настоящий коллапс из-за сильной гололедицы. Татьяна Позднякова главный специалист Метеобюро Москвы главный специалист Метеобюро Москвы

В настоящее время высота снежного покрова составляет около 50 сантиметров, на фоне потепления она может уменьшиться на 20 сантиметров. Власти Москвы уже готовятся к температурным перепадам. Службы города будут обрабатывать дороги, чтобы минимизировать негативные последствия оттепели, добавила Позднякова.

В то же время резкое повышение температуры воздуха опасно не только «днём жестянщика», но и падением сосулек и снега с крыш, отметил в беседе с NEWS.ru заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тает снег на крыше, ночью подмораживает немножко, и очень быстро вырастают сосульки. Самое главное — аккуратными быть и машинам, и людям, чтобы сверху ничего не свалилось. В больших городах серьёзная опасность — падение этих сосулек и объёмного снега с крыш, — отметил эксперт.

Первые дни марта будут тёплыми: ночью ожидается −7...−2 °C, днём −2...+3 °C с небольшими осадками в виде снега и дождя, отметил он. В целом среднесуточная температура должна быть на шесть-семь градусов выше нормы.

Испытание коммунальных служб

Коммунальные службы не были готовы к обильному снегопаду и не успевают вывозить снег. Вероятно, такая же ситуация возникнет и применительно к будущему таянию сугробов, полагает председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Снегопад показал, что они не были готовы к такому объёму снега. Если у них такая аналитика и такое прогнозирование, что они не справились со снегопадом, наверное, у них такая же история получится с ледоставом, когда снег начнёт таять и будут ручьи, капель. Сначала разморозит, они не успеют убрать, потому что у них нет техники вывезти снег, снег растает, превратится в ледяные горы, ледяные дороги. Будет гололёд. Да, машины станут биться, а люди скользить, падать. Вопрос — сколько процентов, кто пострадает — очень сложно оценивать. Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ЖКХ председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ЖКХ

На ситуацию может негативно влиять ошибка в планировании трудовых ресурсов, заключающаяся в надежде на мигрантов, добавил Крохин.

Нездоровое тепло

Резкий перепад температуры приведёт к усугублению проблем со здоровьем метеозависимых людей. В частности, тех, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, вероятен рост заболеваемости ОРВИ, рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа.

У нас сейчас низкое давление, а будет высокое давление. Все люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, конечно, будут это чувствовать. Это повышение давления, дискомфорт, головные боли. Могут быть ещё заболевания. Когда начинается потепление, люди это чувствуют, будут ходить без шапки либо без шарфика. Ну и вирусы тоже активируются в более тёплую погоду. Людмила Лапа врач-терапевт врач-терапевт

Она добавила, что гололедица может привести к тому, что люди будут чаще травмироваться из-за падений: получать переломы ног, голеностопных и тазобедренных суставов. Особенно это опасно для страдающих остеопорозом — слабостью костной ткани. В такой ситуации рекомендуется надевать обувь с нескользящей подошвой и стараться обходить плохо убранные или обледенелые участки тротуара.