Синоптики обещают 7 марта почти рекордное количество осадков

https://static.news.ru/photo/a138f8f6-2ab6-11ea-8d09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В воскресенье. 7 марта, в Москве и Подмосковье выпадет до 9 миллиметров осадков. Это является четвертью месячной нормы и вплотную подходит к рекордным значениям за историю метеонаблюдений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вилфанд.

В интервью ТАСС Вильфанд отметил, что в разных районах Москвы и области 7 марта выпадет от 4 до 8-9 миллиметров осадков.

Это очень много, потому что март — самый сухой месяц, норма осадков 34 мм, так может выпасть сразу четверть месячной нормы, — объяснил синоптик.

При этом количество осадков может приблизиться к рекорду, который в настоящее время составляет 8,1 миллиметра.

Интересно и то, что 8 марта оказывается одним из самых сухих дней: максимальное количество осадков выпало аж в 1893 году, и это всего лишь 6,6 мм. Выходит, 8 марта природа скупа на осадки и благосклонна к людям, — добавил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ушедшая зима стала для жителей России настоящим испытанием. Средняя температура была ниже нормы на 2–4 градуса, а многие регионы столкнулись ещё и с сильнейшими снегопадами. Об этом писал NEWS.ru.