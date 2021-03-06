Синоптики обещают 7 марта почти рекордное количество осадков

В воскресенье. 7 марта, в Москве и Подмосковье выпадет до 9 миллиметров осадков. Это является четвертью месячной нормы и вплотную подходит к рекордным значениям за историю метеонаблюдений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вилфанд.
В интервью ТАСС Вильфанд отметил, что в разных районах Москвы и области 7 марта выпадет от 4 до 8-9 миллиметров осадков.
Это очень много, потому что март — самый сухой месяц, норма осадков 34 мм, так может выпасть сразу четверть месячной нормы, — объяснил синоптик.
При этом количество осадков может приблизиться к рекорду, который в настоящее время составляет 8,1 миллиметра.
Интересно и то, что 8 марта оказывается одним из самых сухих дней: максимальное количество осадков выпало аж в 1893 году, и это всего лишь 6,6 мм. Выходит, 8 марта природа скупа на осадки и благосклонна к людям, — добавил Вильфанд.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ушедшая зима стала для жителей России настоящим испытанием. Средняя температура была ниже нормы на 2–4 градуса, а многие регионы столкнулись ещё и с сильнейшими снегопадами. Об этом писал NEWS.ru.