Синоптики назвали регионы, которым угрожает засуха

https://static.news.ru/photo/e49cf026-90d6-11ea-95e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Ряд регионов из-за дефицита осадков весной может столкнуться с засухой. Это отразится, в первую очередь, на урожае.

Засуху прогнозируют в Калужской, Брянской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Курской, Астраханской, Белгородской областях, Крыму и Краснодарском крае. Исправиться там ситуация моет в мае, если будет достаточное количество осадков, пишет ТАСС.

В Астраханской области и Крыму за апрель выпало 25% осадков от нормы, в Краснодарском крае — 42% от нормы. В Подмосковье также наблюдается дефицит осадков — 58% от нормы. Речь идёт о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур, приводит издание слова главы Гидрометцентра Романа Вильфанда. Это же касается озимых и яровых.

Но ключевым месяцем всё-таки является май, который может полностью нормализовать ситуацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожары, шквалы и смерчи ждут жителей европейской части России и Сибири этим летом. МЧС сделало свой прогноз на предстоящий сезон.