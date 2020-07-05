Синоптики: 40-градусная жара накроет юг России на пять дней

https://static.news.ru/photo/3e8d25a4-bf1e-11ea-bfd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юг России ждёт новая волна жары в ближайшее время. Температура превысит норму на восемь градусов.

До 39–40 градусов жары прогнозируется даже в Белгородской, Ростовский и Липецкой областях. Продлится волна жары пять дней до 8–9 июля, заверил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Летом температура очень мало изменчива, поэтому превышение на восемь градусов — это просто огромная величина, — подчеркнул особенность погоды метеоролог в интервью РИА Новости.

В ряде южных регионов столбик термометра перевалит за 40-градусную отметку. Изменения грядут с 9 июля, но сейчас это стало настолько сложным процессом, что предсказать прогноз погоды заранее нельзя, развитие событий можно будет уточнить позже, добавил Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что температура воздуха над большей частью территории России превышает климатическую норму на 4–6 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.