Синоптик заявил о приходе весны в большей части России Синоптик Ильин заявил о приходе весны в большей части России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 по 4 марта в Москве и Московской области, как и практически во всем Центральном федеральном округе, будут положительные температуры, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, днем ожидается в пределах 1–6 градусов тепла, без осадков. Он отметил, что в выходные оттепель доберется до северных районов Уральского федерального округа.

Весна в воскресенье придет даже в холодный Ямало-Ненецкий автономный округ. На юге ЯНАО температуры могут подняться до плюс 1 градуса, не говоря уже о Среднем и Южном Урале. Там в выходные будет еще теплее, без осадков, — сообщил Ильин.

По словам синоптика, в начале следующей недели на юге России ожидаются сильные дожди. Интенсивные осадки придут на Черноморское побережье Кавказа и в Сочи. Синоптик уточнил, что ливни в совокупности с сильным повышением температуры могут привести к опасным явлениям.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что после теплых выходных в Москве заметно похолодает. В понедельник, 4 марта, он спрогнозировал понижение температуры в столице до 4–6 градусов ниже нуля.