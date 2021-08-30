Синоптик рассказала, придёт ли в Москву бабье лето

На сегодняшний день предпосылок для прихода бабьего лета в сентябре нет. Об этом «Москве 24» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Бабье лето — это не обязательный процесс. Будем надеться, что оно к нам придёт в сроки, близкие к классическому бабьему лету, — где-то в середине месяца. Однако в настоящий момент нет никаких предпосылок к тому, чтобы понять, будет ли оно вообще, — отметила специалист.

По её словам, основные изменения в погоде произойдут в Московском регионе 2 сентября, когда юго-западный ветер сменится северо-западным и пойдёт холодный фронт, из-за которого прохладный воздух будет постепенно поступать в столицу.

В четверг могут пройти кратковременные дожди, а температура воздуха опустится до 12 градусов тепла, в Москве она не поднимется выше 16 градусов. Уже к концу недели ожидается, что столбик термометра покажет в среднем 15 градусов тепла, ночные температуры будут варьироваться от 5 до 10 градусов, заключила метеоролог.

Ранее стало известно, что похолодание, дожди или даже первый снег придут сразу в несколько регионов России в начале сентября.