Синоптик сообщил, какая погода ждёт москвичей 20 апреля

https://static.news.ru/photo/7b97f1ba-82d1-11ea-b2be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что москвичей ждёт «порция тепла и дождевых туч» 20 апреля. Он пояснил, что такая погода будет из-за южного циклона.

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью южного циклона, который забросит порцию тепла и дождевых туч. В Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура в столице плюс 8-10, в Подмосковье плюс 6-11, — привели слова синоптика в РИА Новости.

Михаил Леус также предупредил, что в утреннее время возможен туман, но он рассеется к 11 часам.

Ветер северный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, — процитировали синоптика в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что во второй половине пасхальной недели, с 23 апреля, москвичей ждёт тёплая погода до плюс 13 градусов.