Синоптик рассказал, когда в регионах России закончатся заморозки Вильфанд заявил, что похолодание во многих регионах России будет длиться до 19 июня

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил NEWS.ru, что похолодание во многих регионах страны будет длиться до 19 июня. Он также отметил, что в Новосибирске и Томске нетипичная погода для этого времени года. А в Западной Сибири и Красноярском крае будет наблюдаться аномальная температура — плюс пять градусов тепла.

В Коми и Архангельской области будет до минус трех градусов. В Забайкальском крае также прогнозируются заморозки — до минус трех градусов, в Хабаровском крае — до минус трех градусов. Даже в Бурятии ожидается до минус двух градусов. В Тюменской и Омской областях заморозки до минус пяти градусов. До конца второй декады, с 17 по 19 июня, похолодание не отступит, — уточнил эксперт.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Томскую, Кемеровскую, Тюменскую области, Пермский край и еще ряд регионов России ожидают заморозки до минус двух — минус пяти градусов. По его словам, это будет мощное вторжение холода после 40-градусной жары.