Синоптик рассказал, какой будет весна в Москве

https://static.news.ru/photo/e01b81ac-6ea2-11eb-a434-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Март и первая половина апреля ожидаются в Москве холодными, а май и летний период, наоборот, окажутся тёплыми и даже жаркими. Такой прогноз озвучил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По долгосрочным прогнозам, отметил он, в марте будет на 1–4 градуса холоднее нормы с небольшим дефицитом осадков. Наступление климатической весны, по его словам, обычно бывает 27 марта. Однако в этом году, на его взгляд, дата «будет сдвинута вправо на неделю-две».

Такой холодильник, такое мощное снежное покрывало, которое сформировалось на просторах Среднерусской равнины, это будет своеобразная камера холода, которая будет оказывать влияние на температурный фон, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Средняя дата схода снежного покрова в Москве — 12 апреля, а самая поздняя климатическая дата — это 19 апреля, добавил метеоролог. В этом году, считает он, сход снега произойдёт максимально поздно, не раньше 15–20 апреля, а в лесных зонах может держаться до мая.

Вторая половина апреля, май, весенне-летний сезон в этом году будут очень тёплыми. Тишковец считает, что «климатическая система пойдёт в знак плюс и компенсирует нам все неприятности, связанные с холодом». Однако резкое наступление весны «по всем фронтам» вызовет сложную паводковую ситуацию, предостерёг Тишковец.

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