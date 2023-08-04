Синоптик призвал Москву готовиться к похолоданию в конце следующей недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеоролог Дмитрий Киктев сообщил, что во второй половине следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается похолодание до 23-28 градусов тепла.

В наступающий четверг, по словам синоптика, жителей столичного региона ожидают температуры днем от 21 до 26 градусов тепла. Ожидают специалисты и возвращения в конце следующей недели дождей -- как в конце прошедшего июля.



«Похолодание будет связано с тем, что с запада в центральную часть России приблизиться ложбина, то есть область пониженного давления и связанные с ней атмосферные фронты», — подчеркнул Киктев.



Синоптик также отметил, что в ночь с воскресенья на понедельник в Москве температура поднимется до 17-22 градусов тепла. По области днём можно ожидать от 29 до 34 градусов тепла. Во вторник температура воздуха прогреется до 33-34 градусов тепла. Во вторник в столицу придет атмосферный фронт с западного направления. Восьмого августа также могут пройти кратковременные дожди.



Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня в жару. Парламентарии предложили дополнить статью 92 Трудового кодекса РФ нормой, по которой работодатель обязан сократить рабочий день на определенное количество часов в зависимости от температуры воздуха.