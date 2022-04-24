Синоптик предупредил жителей Центральной России о снеге в конце апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На железнодорожных путях в Брянской области обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщает Telegram-канал Baza. Предполагается, что подобные действия злоумышленников — это продолжение «рельсовой войны», которая на протяжении нескольких месяцев идёт в Белоруссии. Все найденные компоненты взрывчатки отправлены на экспертизу. СВУ обнаружил в релейном шкафу электромеханик во время своего обхода вдоль перегона между станциями Снежетьская — Белые Берега.

На фотографии, опубликованной Baza, изображены две канистры с жидкостью, к которым были присоединены провода, идущие от аккумулятора. Электромеханик, по информации источника, сообщил о находке диспетчеру и, не дожидаясь приезда правоохранительных...