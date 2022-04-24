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Россия

Синоптик предупредил жителей Центральной России о снеге в конце апреля

13:23, 24 апреля 2022
Синоптик предупредил жителей Центральной России о снеге в конце апреля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Центральной России в последнюю неделю апреля ожидается снег и заморозки, такой прогноз дал РИА Новости синоптик «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в начале недели в Центральной России будет тепло, однако начиная с её середины похолодает на 6-7 градусов.

Если начало недели порадует жителей региона майским теплом <...> столбики термометров будут подниматься до плюс 13-18 градусов. Однако с середины недели начнется вторжение полярного воздуха с температурным фоном на 6-7 градусов ниже положенной нормы, — заявил он.

Он заявил, что столбики термометров в конце следующей недели могут опуститься до минус 4 градусов.

В пятницу под утро распогодится, но похолодание усилится до минус 4 плюс 1 градуса, в дневные часы всего плюс 6 плюс 11, — добавил он.

Что касается столицы, Евгений Тишковец заявил о приближении летнего тепла уже на следующей неделе. По его словам, в пасхальные выходные ожидается от 12 до 18 градусов тепла, а уже в следующий вторник, 26 апреля, температура в столичном регионе в дневные часы составит от 16 до 21 градуса

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