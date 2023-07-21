Синоптик предупредил о самом холодном дне следующей недели Вильфанд заявил, что понедельник 24 июля станет самым холодным днем следующей недели

Понедельник 24 июля станет в Москве самым холодным днем следующей недели, температура воздуха не поднимется выше 19 градусов, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такая погода будет связана с холодным ветром, который придет в столицу с Северного направления.

Понедельник подтвердит известную фразу: «Понедельник день тяжелый». Дело в том, что в центральной части России меняется циркуляция, а это влияет на погоду. Из-за этой циркуляции понедельник в Москве станет самым холодным днем за всю предстоящую рабочую неделю. Температура воздуха не поднимется выше 19 градусов, — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что «плотная облачность», которая будет в понедельник, не позволит солнечным лучам «достаточно прогреть землю».

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходные. Он отметил, что в субботу воздух прогреется до 21 градуса, а в воскресенье возможны осадки при температуре 16–19 градусов тепла. В воскресенье термометр опустится до 16–19 градусов тепла, также в Москве ожидаются осадки, ветер юго-западный до 3 м/с.