Синоптик предупредил о 40-градусных морозах в России Вильфанд: Урал, Сибирь и Поволжье ожидают морозы до 36-43 градусов

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В ближайшие дни в Приволжском и Сибирском федеральных округах установится температура на 20 градусов ниже климатической нормы. В Уральском федеральном округе морозы будут достигать 34-43 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ближайшие дни в Приволжском федеральном округе <...> температура будет ниже нормы на 16-20 градусов. Например, в Нижегородской и Кировской областях ожидается до 32-36 градусов мороза 9 января. Во вторник тоже никакого ослабления морозов. Затем будет медленное-медленное повышение температуры, которое приведет к тому, что в пятницу морозы будут до 15 градусов, - сообщил метеоролог.

Он добавил, что в регионах Урала в ближайшие дни температура воздуха также опустится до 43 градусов. Это произойдет в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах. Немногим лучше ситуация прогнозируется в Свердловской, Челябинской и Курганской областях - там ожидается мороз до 30-34 градусов.

Резкое похолодание придет на юг Западной Сибири, где температура воздуха составит минус 33-35 градусов, что на 20 градусов ниже климатической нормы.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что повышение температуры до минус 7–12 градусов ожидается в Москве днем в среду, 11 января. К пятнице, 13 января, температурный фон в столице вернется к норме и составит от 1 до 6 градусов мороза.