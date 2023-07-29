Синоптик предсказал аномально холодную погоду на следующей неделе Синоптик Ильин предсказал Чукотке аномально холодную погоду на следующей неделе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В начале следующей недели — с 31 июля по 6 августа — на Камчатке, Чукотке и в Якутии будет по-осеннему холодно, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Ильин. При этом, по его словам, на якутском правобережье Лены, рядом с рекой, температура воздуха будет повыше — от 25 градусов тепла.

В большей части Якутии будут достаточно низкие температуры — от 8 до 15 градусов тепла. На юге Якутии будет потеплее — от 20 до 25 градусов тепла, — добавил Ильин.

Он также отметил, что достаточно холодная, даже «аномальная» погода ожидает жителей Чукотки на следующей неделе.

Ранее в Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень. В среду, 26 июля, за несколько часов в столице выпало до 46 мм осадков. По информации мэрии, прошлый рекорд по количеству осадков для 26 июля фиксировался в 1894 году и составлял 42,5 мм.