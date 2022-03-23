Синоптик пообещала москвичам тёплую погоду в среду

В Москве в среду ожидается небольшая облачность, без осадков и до 12 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущая сотрудница Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Атмосферное давление будет выше нормы.

Сегодня столичный регион останется под опекой обширного погожего антициклона. Нас ожидает небольшая облачность, обойдётся без осадков, в течение дня воздух хорошо прогреется — по нашим оценкам столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 10–12 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 8–13, — рассказала Волосюк.

По словам синоптика, ветер при этом будет западный, но слабый, его скорость не превысит 1–6 метров в секунду.

Сотрудница центра также подчеркнула, что атмосферное давление в течение дня будет повышенное. Несмотря на постепенное снижение до 755 миллиметров ртутного столба, оно всё равно пока будет выше нормы.

А вот среднесуточная температура снова ожидается примерно на пять градусов выше средних многолетних значений, она больше соответствует началу апреля, — пояснила Волосюк.

Ранее сообщалось, что в конце этой недели в столицу и область придёт холодный фронт: ожидаются осадки, метель и порывистый ветер. Непогода может продержаться до пяти дней, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также призвал не рассчитывать на плюсовую температуру.