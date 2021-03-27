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Россия

Синоптик пообещал комфортное лето

17:40, 28 марта 2021 275
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предстоящее лето на большей части России пройдёт без экстремального холода или жары. Такое мнение высказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Отклонения от климатической нормы будут небольшими — в районе одного-двух градусов, полагает он.

По словам метеоролога, в большинстве регионов, за исключением Черноземья, количество осадков будет близко к норме.

В Центральной России дефицит осадков может достигать 20%, в Черноземье будет 20–40%, — приводит слова Тишковца сайт телеканала РЕН ТВ.

Вместе с тем, отметил он, непросто придётся жителям Сибири. Там ожидаются более экстремальные температуры, которые могут спровоцировать лесные пожары. Аномалия, по словам синоптика, будет «достаточно серьёзная» и может достигать 5–10 градусов в большую от нормы сторону. Кроме того, ожидается «сильный недобор осадков», добавил Тишковец.

Ранее, как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил российские регионы, в которых до конца марта продержится аномально тёплая погода.

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