Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся холода и снегопады

В предстоящие выходные москвичей ожидает понижение температуры и снегопады, об этом в беседе с NEWS.ru рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
Синоптик отметила, что перемена погоды и понижение температуры будут связаны с западным циклоном, который принесёт с собой холодный воздух.
В выходные у нас уже должен быть минус и пройдёт снег. В воскресение и в начале следующей недели температура составит около минус 8–13 градусов. Погода будет комфортная, зимняя, температура будет немного выше климатической нормы, — рассказывает Макарова.
Она отметила, что снег умеренной интенсивности будет идти через день и с начала следующей недели постепенное похолодание продолжится.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что москвичам пообещали мягкую и снежную погоду в феврале, с морозами до минус 6 градусов днём.