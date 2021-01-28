Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся холода и снегопады

https://static.news.ru/photo/901b076c-6214-11eb-a3e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В предстоящие выходные москвичей ожидает понижение температуры и снегопады, об этом в беседе с NEWS.ru рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.



Синоптик отметила, что перемена погоды и понижение температуры будут связаны с западным циклоном, который принесёт с собой холодный воздух.

В выходные у нас уже должен быть минус и пройдёт снег. В воскресение и в начале следующей недели температура составит около минус 8–13 градусов. Погода будет комфортная, зимняя, температура будет немного выше климатической нормы, — рассказывает Макарова.



Она отметила, что снег умеренной интенсивности будет идти через день и с начала следующей недели постепенное похолодание продолжится.



Ранее NEWS.ru сообщал о том, что москвичам пообещали мягкую и снежную погоду в феврале, с морозами до минус 6 градусов днём.