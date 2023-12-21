Симоньян высказалась об уровне жизни россиян в условиях СВО Симоньян: доходы россиян в условиях СВО растут вопреки ожиданиям Запада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия в условиях специальной военной операции не почувствовала «невыносимую тяжесть» в жизни, как того хотел бы Запад, наоборот, экономика и реальные доходы населения растут, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, уровень жизни соотечественников не снизился.

Россия не печальна. Они даже не заставили нас повернуть свою экономику и жизнь на военные рельсы так, чтобы люди почувствовали невыносимую тяжесть. А они хотели, чтобы нам пришлось все это перевернуть, чтобы люди не могли жить, как они жили, чтобы они были печальны и бедны. Нет, не печальны и не бедны. Никто не живет хуже, чем раньше. Экономика растет, реальный доход населения растет, — сказала журналист.

Ранее Симоньян поддержала инициативу о выдаче вида на жительство иностранцам, которых преследуют из-за того, что они поддерживают Россию. Она подчеркнула, что в западных странах многим людям, разделяющим политику РФ, приходится молчать. Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что только в Германии с начала 2022 года возбудили около 140 дел, большинство которых связано с использованием символики СВО.

Главред RT также иронично высказывалась о приостановке лицензии Sputnik Армения, назвав это решение Еревана «драмой на 500 тысяч драмов». Оно было принято в связи с вышедшей в эфир 17 ноября передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», автор и ведущий которой, по мнению армянской стороны, иронично и в уничижительной форме высказался о республике. Регулятор счел, что тот не имел на это «морального права», находясь в другой стране.