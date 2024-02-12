Стало известно, как новый главком ВСУ поверг в ужас родителей Симоньян: родители Сырского пришли в ужас от его назначения главкомом ВСУ

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Александр Сырский

Родители нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского пришли в ужас от его назначения, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» она призвала общество не травить этих людей, так как они не должны нести ответственность за действия сына.

Пожилые родители, которые участвуют в «Бессмертном полку», очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ, — добавила Симоньян.

Журналистка уточнила, что корреспонденты RT смогли найти родственников и знакомых главкома Вооруженными силами Украины во Владимирской области. Так, отец военного Станислав Сырский сообщил, что чувствует от должности сына то же, что и все. При этом, отвечая на вопрос журналиста, мужчина отметил, что не знает, как его сын работает с украинцами.

Мать нового главкома ВСУ Людмила не стала разговаривать с журналистами о назначении сына. Соседи рассказали, что женщина живет со своим супругом, отцом Сырского. По их словам, пожилая пара не выходит из дома.

Ранее однокурсник нового главкома ВСУ Андрей Валиков рассказал, что из четырех лет учебы в Московском высшем общевойсковом командном училище они с будущим украинским военачальником около года провели в лагерях и полях, где отрабатывали тактическую и огневую подготовку и управление боевыми машинами. По словам Валикова, особенно ему запомнился парад на Красной пощади, на котором они с Сырским и другими выпускниками прошли маршем мимо Мавзолея Ленина.