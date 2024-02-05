Симоньян раскрыла, как Россия жила в 90-е Симоньян «на пальцах» объяснила британскому журналисту, чем Россия жила в 90-е

Фото: Алексей Федосеев/РИА Новости

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в разговоре с британским журналистом Стивом Розенбергом рассказала о сложных временах в России в 90-е годы. Она также призналась, что в то время пенсионеры были вынуждены идти на радикальные меры из-за нехватки денег. Диалог опубликован на платформе «Смотрим».

Я говорю: «Вы в 90-е здесь жили? Ну что, вы не помните, как пенсионеры, которым не выплачивали месяцами пенсию (...), с вилами и с кольями у нас в России перекрывали мосты, захватывали железнодорожные переезды?» Я маленькая была, подростком, я это прекрасно помню, — пояснила Симоньян, подчеркнув, что размер пенсий не покрывал даже прожиточный минимум.

На фоне этого, по ее словам, в стране наблюдалась тотальная нищета, а на сознание граждан страны воздействовали с целью внушить мысль о презрении к своей стране, истории и соотечественникам. Также Симоньян напомнила, что в то время была студенткой, ее стипендия составляла $12, тогда как сейчас президентская стипендия достигает 30 тысяч рублей. В завершение журналистка констатировала, что в стране наблюдаются большие перемены по сравнению с тем периодом.

Ранее Симоньян рассказала, как британская газета The Times оскорбила ее, назвав «боброедкой». Журналистка констатировала, что «английский юмор» мельчает.