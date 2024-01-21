Симоньян призвала ввести стопроцентный налог на роскошь Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь для поддержки СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и бойцам в зоне спецоперации. Вечеринка в столичном клубе «Мутабор» возмутила россиян демонстративным «шикованием на фоне войны», пояснила она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Предлагаю, прошу не для таких людей, а вообще для людей, у которых есть возможность вести такой образ жизни, для богатых людей ввести налог на роскошь. <...> Я предлагаю ввести стопроцентный налог на роскошь, — подчеркнула Симоньян.

Ранее Симоньян сообщила, что участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой убрали из шоу на федеральных каналах. Она уточнила, что некоторым каналам пришлось «по секундам» вырезать из своих программ артистов Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую. Так, певцы в «максимально усеченном виде» появились на НТВ, поскольку они вели финалы сразу двух шоу. Кроме того, по ее словам, ТНТ решил полностью переснять кусок фильма, в котором играл роль Киркоров.

Спустя почти месяц со скандального мероприятия Ивлеевой Путин прокомментировал «голую» тусовку, проходившую в клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря. Глава государства призвал равняться не на тех, кто принимал участие в вечеринке, вызвавшей немало споров, а на российских доблестных воинов, участвующих в спецоперации. По его словам, правильными жизненными ориентирами обладают прежде всего участники СВО, а не полураздетые веселящиеся звезды.