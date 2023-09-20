Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна плешивым иудушкой без сердца, чести и без корней, предавшим собственные святыни и продавшим собственный народ, перед которым Россия оправдываться не должна. В своем Telegram-канале она задалась вопросом: почему Россия должна оправдываться перед ним и перед его «безмозглыми избирателями». Она подчеркнула, что Россия никому ничего не должна.

А чего мы оправдываемся, я не понимаю? И перед кем? Перед плешивым иудушкой без сердца, без чести, без корней, предавшим собственные святыни, продавшим собственный народ за обещанную ему, иудушке, худо-бедную пенсию где-нибудь в Лесике с барбекюшницей у бассейна? Перед его безмозглыми избирателями? — написала она.