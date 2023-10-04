Симоньян пожаловалась в полицию на подавшего на нее заявление в СК Симоньян написала заявление о клевете на помощника депутата Мосгордумы Королева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главред RT Маргарита Симоньян написала заявление в полицию на помощника депутата Мосгордумы Евгения Ступина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Николая Королева, который направил жалобу в Следственный комитет и МВД из-за высказывания журналистки о взрыве ядерной бомбы над Сибирью. В своем Telegram-канале она пояснила, что заявление было подано после того, как в ней «победило земное».

Земное во мне победило. Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье «Клевета». За то, что он не только подал на меня заявление, но и написал, что я «предложила нанести ядерный удар по территории РФ», — написала главред RT.

Симоньян добавила, что «подобной ереси» она не предлагала. Журналистка считает, что соотечественники решили «словить хайп» подобными обращениями против нее в правоохранительные органы .

Ранее Симоньян в программе «Ч. Т. Д.» заявила, что если произвести над Сибирью термоядерный взрыв, то на Земле «ничего не будет», в том числе ядерной зимы и бурного развития онкологических заболеваний у населения. При этом Симоньян полагает, что «ядерный ультиматум» станет ключом к решению военного конфликта на Украине и «можно будет вернуться в 1993 год», когда не было смартфонов и люди пользовались проводными телефонами.

Депутат Госдумы Мария Прусакова призвала Симоньян извиниться перед сибиряками за рассуждения о взрыве термоядерной бомбы над регионом. Подобные вопросы журналистке следует обсуждать на кухне, а не в публичном пространстве, добавила депутат.

В свою очередь Королев из-за высказывания Симоньян направил жалобу в СК и МВД. По его словам, журналистка своими «дикими и несуразными» заявлениями нарушила законодательство России.