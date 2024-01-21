Силы ПВО сбили ракету над Крымом Минобороны подтвердило, что силы ПВО сбили ракету над акваторией Черного моря

Фото: МО РФ

Средства ПВО сбили еще одну украинскую ракету у Крыма, сообщает Минобороны России. Попытка атаки была пресечена примерно в 14:00 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова, — сообщили в Минобороны.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ средствами ПВО. По его словам, над акваторией города сбита одна воздушная цель. Он добавил, что никаких повреждений в результате атак нет. Все службы города находятся в боевой готовности. Он также призвал горожан соблюдать спокойствие и не вести съемку работы сил ПВО.

Ранее Минобороны сообщало, что три украинских беспилотника самолетного типа попытались атаковать Смоленскую область. Все аппараты были уничтожены. Кроме того, российская система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Орловской области. По данным МО России, дрон самолетного типа был ликвидирован в районе 22:30 мск. Военные уточнили, что целью летательного аппарата была попытка совершить теракт на территории страны.