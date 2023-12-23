Силы ПВО сбили ракету американского производства AGM-88 HARM над Донецком Обломки сбитой над Донецком ракеты AGM-88 HARM повредили ЛЭП и рекламный щит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы ПВО сбили над Донецком противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM американского производства, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Отмечается, что обломки снаряда повредили линии электропередачи (ЛЭП) и рекламный щит на остановке общественного транспорта. Информации о пострадавших не поступало.

Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Кировского района с применением американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, выпущенной с самолета. К счастью, масштабных последствий удалось избежать благодаря силам ПВО, которые сбили ракету, в результате падения части которой зафиксированы повреждения ЛЭП и рекламного щита на остановке общественного транспорта в районе рынка «Сокол» (мкр-н Текстильщик), — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Мокрая Орловка. Он уточнил, что пострадавших в результате украинской атаки нет, но повреждены несколько домов.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о налете украинского беспилотника на Кировский район города. По словам градоначальника, в результате сброса дроном боеприпаса ранения получили трое мужчин и две женщины.