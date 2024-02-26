Силуанов высказался о судьбе западных активов в России Силуанов: денег Запада в России не меньше, чем отечественных активов за рубежом

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антон Силуанов

В России заморожено не меньше западных денег, чем отечественных активов на Западе, и любые действия с ними за рубежом получат симметричный ответ, сообщил РИА Новости глава Минфина РФ Антон Силуанов. В Кремле возможную конфискацию российских денег назвали попиранием всех международных правовых норм, а в МИД России — воровством.

Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ, — ответил министр на вопрос о возможной судьбе замороженных за рубежом золотовалютных резервов РФ.

Силуанов отметил, что другие страны мира уже сделали свои выводы из попыток ЕС конфисковать замороженные суверенные активы России на сумму около $300 млрд.

Китайцы сокращают свое участие в американских бумагах — это следствие того, что происходит. Надежность доллара и евро подорвана, — пояснил он.

Ранее глава российского Минфина подчеркнул, что происходящие глобальные экономические сдвиги не могут проходить безболезненно для стран «Большой семерки». Развивающиеся страны обогнали их по уровню потенциала, страны, которые «тормозят», должны уйти, на их место придут новые.

Международные банки потребовали создать механизм и правовую систему для конфискации активов России, сообщил Bloomberg. Так они хотят минимизировать ущерб для репутации Лондона как международного финансового центра.