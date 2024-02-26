Силуанов оценил глобальные экономические сдвиги в мире Силуанов: трансформация развивающихся экономик безболезненно не проходит

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Антон Силуанов

В мировой экономике происходят глобальные экономические сдвиги, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, развивающиеся экономики уже обогнали по потенциалу страны «Большой семерки» и такая трансформация не проходит безболезненно.

Министр напомнил слова экономиста Рэя Далио, который писал о постоянных трансформациях в мире. Эксперт утверждал, что политические обострения происходят в тот момент, когда уходят страны, которые «тормозят», а на их место приходят новые.

Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера, — сказал Силуанов.

Он также признал, что от санкций страдают все, однако российская экономика не только их выдержала, но и выросла на 3,6%. По его информации, промышленное производство увеличилось на 3,5%, а реальные располагаемые доходы граждан — на 5,4%. Министр констатировал, что меры, которые власти предпринимают по обеспечению технологической и финансовой независимости страны, уже дают результаты.

Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию — это последствия смены парадигмы, — подчеркнул глава Минфина.

В конце 2023 года Антон Силуанов отчитался о том, что доходы и расходы бюджета России в 2023 году превысили ожидаемые планы. Он указал, что на показатели повлиял рост ненефтегазовых поступлений.