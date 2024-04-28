Силовики ворвались на концерт «Коррозии металла»: что натворили музыканты

Фото: pauk_korroziametalla/vk.com

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук) и его музыканты были задержаны силовиками в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Что об этом известно?

За что задержали музыкантов

По словам директора коллектива Марии Руновой, группа выступала в рамках гастрольного тура по российским городам.

«Паука вместе с остальными музыкантами сейчас допрашивают в гримерке, запретив всем пользоваться мобильной связью», — рассказала ТАСС собеседница.

Рунова заявила РИА Новости, что задержание произошло в перерыве между песнями. По ее данным, правоохранители сказали, что у них есть претензии к «мерчу группы».

Telegram-канал Baza информирует, что силовики ворвались в зал ночного клуба и положили на пол всех зрителей. Канал отмечает, что несколько композиций «Коррозии металла» уже попадали в списки Минюста РФ как экстремистские.

«Посетители концерта рассказали, что причиной задержания могла быть тематика песен. „Коррозия металла“ играет треш-металл, тексты их песен с ультраправым националистическим уклоном. Ранее несколько композиций группы попадали в списки Минюста как экстремистские», — пишет канал.

Свидетели инцидента сообщили Telegram-каналу SHOT, что помимо членов группы были также задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики.

«По словам фанатов, помимо членов группы, были также задержаны несколько человек с татуировками в виде свастики, а также находящиеся, предположительно, в наркотическом опьянении. Официальные причины задержания пока неизвестны», — говорится в сообщении.

Позднее директор группы сообщила ТАСС, что Троицкого и двух гитаристов музыкального коллектива хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацисткой символики.

«Полиция задержала Сергея Троицкого, двух его гитаристов и еще 40 человек из числа посетителей клуба. По последним данным, лидера группы „Коррозия металла“ полицейские хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацисткой символики», — добавила она.

Статья 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

По словам Руновой, речь идет о не предназначенной к продаже символике на брендированной продукции коллектива, «где изображены древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами».

Фото: pauk_korroziametalla/vk.com

Как задержание прокомментировал лидер «Коррозии металла»

Фронтмен группы прокомментировал РЕН ТВ информацию о том, что его и участников группы задержали в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде. Паук подтвердил, что музыканты были временно задержаны.

«Да, у нас инцидент на мероприятии произошел. Задержаны временно, не на постоянно, сотрудниками нижегородского ФСБ. Что-то искали, не знаю что», — заявил лидер группы.

По его словам, сотрудники спецслужб проявили бдительность и обеспечили охрану безопасности в клубе.

Еще он подчеркнул, что с ним и другими музыкантами группы все хорошо. Троицкий назвал происходящее «формальной вещью».

Паук также сообщил, что на текущий момент находится в нижегородском управлении ФСБ.

Чем известна группа

«Коррозия металла» — российская трэш-метал-группа, созданная Сергеем Троицким в 1984 году. Среди наиболее известных песен группы — «СПИД», «Черный террор», «Люцифер» и «Russian Vodka».

В январе 2024 года полицейские задержали Троицкого в московском кинотеатре «Октябрь», где проходила премьера фильма «Брат-3». Как сообщил ТАСС сам музыкант, причиной стал «перформанс с десятью бутылками водки». «Во время, так сказать, действия сотрудники охраны кинотеатра увели нас со сцены, вызвали полицейских и насильно сейчас удерживают в гримерке», — рассказал Троицкий.

По его словам, музыкантам группы вменяли распитие спиртных напитков в общественном месте — ст. 20.20 Кодекса об административных правонарушениях, при том, что в баре кинотеатра продавали алкоголь. В итоге полиция отпустила лидера «Коррозии металла» без составления протокола.

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