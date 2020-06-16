Силовики предотвратили 14 терактов в Поволжье

https://static.news.ru/photo/a22fe3e2-afb2-11ea-8baa-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Сотрудники правоохранительных органов за три года предотвратили 14 террористических актов в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

С 2017 года в регионе не допущено ни одного теракта. Силами правопорядка предотвращены 14 терактов и восемь других преступлений террористической направленности, — передаёт ТАСС со ссылкой на председателя НАК, директора ФСБ Александра Бортникова, который в режиме видеоконференции провёл заседание комитета.

Кроме того, ликвидированы семь террористов, в том числе два главаря, пресечена деятельность 48 законспирированных ячеек, связанных с международными террористическими организациями. К уголовной ответственности привлечены 32 организатора террористической деятельности, 102 бандита и 178 их пособников.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Тверской области. Подозреваемого в его подготовке задержали в городе Кимры. У него изъяты холодное и огнестрельное оружие и самодельные зажигательные устройства по типу «коктейля Молотова».

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