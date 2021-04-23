Силовики оказались лидерами по коррупции среди чиновников

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Наибольшее число коррупционных преступлений среди российских чиновников в 2020 году совершили представители силовых структур. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на доклад генпрокурора России Игоря Краснова для Совета Федерации.

Отмечается, что всего было совершено 10 879 преступлений коррупционного характера, при этом 17,4% (1 897) приходится на лиц, занимавших должности в правоохранительных органах. Далее идут чиновники Министерства обороны (12,3%), исполнительной власти всех уровней (8,9%) и законодательной власти (0,6%). Наибольший прирост (30,1%) совершивших коррупционные преступления зафиксирован среди занимавших должности в системе Минобороны.

Как сообщалось ранее, ущерб от коррупции в России в 2020 году составил 58,4 млрд рублей. Годом ранее ущерб от коррупционеров оценивался в 55,1 млрд рублей, или 8,8% от общей суммы ущерба. По данным Генпрокуратуры, в 2020 году увеличилась и сумма добровольно возмещённого коррупционерами материального ущерба, она составила 4,2 млрд рублей.