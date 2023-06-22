Силовики накрыли лабораторию по производству документов для нелегалов ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранцев в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли канал легализации иностранных граждан в РФ, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Задержаны организатор противоправной деятельности и шесть его пособников. В ходе обысков у задержанных силовики вышли на лабораторию по производству поддельных документов, где изготавливались фальшивые паспорта, виды на жительство и водительские удостоверения. В Сети появились кадры с места событий.

Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечен канал незаконной миграции в форме легализации иностранных граждан на территории РФ, — говорится в сообщении.

В ходе обысков найдены 12 мобильных телефонов, два ноутбука, пять станков для резки, сшивки и ламинирования паспортов, 100 расшитых паспортов, 50 голографических наклеек для паспортов и 2000 листов бумаги с водяными знаками видов на жительство в РФ и другие ресурсы для производства бутафорских документов.

Ранее на Ставрополье задержали двух мужчин, которые намеревались взорвать отдел полиции в Пятигорске. У них обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символику террористической организации. Начато разбирательство по двум статьям УК РФ: о попытке совершения теракта и попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ.