Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве 26–27 февраля, предупредили синоптики.
По прогнозу 26 февраля выпадет до миллиметра осадков, в ночь на четверг (27 февраля) — четыре миллиметра, днём — до семи миллиметров. Ожидаются дождь и мокрый снег разной степени интенсивности.
Температура поднимется до плюс четырёх градусов.
Ветер во второй половине 26 февраля усилится до 15 метров в секунду. Гидрометцентр объявит «жёлтый» уровень погодной опасности,
Как писал NEWS.ru, московские сурки вышли из спячки раньше обычного. Синоптики объяснили поведение зверей аномально тёплой зимой в столице и Подмосковье.
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