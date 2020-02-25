https://static.news.ru/photo/26566faa-57c1-11ea-b8e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве 26–27 февраля, предупредили синоптики.

По прогнозу 26 февраля выпадет до миллиметра осадков, в ночь на четверг (27 февраля) — четыре миллиметра, днём — до семи миллиметров. Ожидаются дождь и мокрый снег разной степени интенсивности.

Температура поднимется до плюс четырёх градусов.

Ветер во второй половине 26 февраля усилится до 15 метров в секунду. Гидрометцентр объявит «жёлтый» уровень погодной опасности, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, московские сурки вышли из спячки раньше обычного. Синоптики объяснили поведение зверей аномально тёплой зимой в столице и Подмосковье.