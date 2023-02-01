«Сильно прижучили»: эксперт объяснил суть маневров ВСУ на юге Украины Военный эксперт Матвийчук: ВСУ не проведут контрнаступление без западной военной техники

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украина не проведет масштабное контрнаступление без западной военной техники, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, российская армия «сильно прижучила» ВСУ и вынудила отказаться Киев от крупных военных операций. Матвийчук отметил, что на данный момент Украина стала делать ставку на небольшие продвижения на 3-4 км и попытку растянуть порядки ВС РФ.

Под Угледаром и на Запорожском направлении мы достаточно сильно прижучили этих бандюков. И все маневры ВСУ, которые мы сейчас наблюдаем, ничто иное как попытка растянуть наши вооруженных силы по фронту. Так как они понимают, что с крупномасштабными задачами они справится не смогут. Скорее всего, расчет делается на удары с продвижением до 3 — 4 км вглубь, чтобы нам пришлось разделять силы и растягивать их по контуру для подавления групп, которые попадают в котлы. Также можно быть уверенными, что пока на Украину не поступит запрошенная ими военная техника никакого крупного наступления не будет, — заявил Матвийчук.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова ранее отметил, что российская армия выстраивает новую линию обороны с учетом новых занятых территорий. По его словам, в январе войскам РФ удалось продвинуться больше, чем за несколько месяцев до этого.

До этого Рогов сообщал, что Киев в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область. Он отметил, что за последние дни ВС РФ смогли взять под полный огневой контроль дорогу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинской армии.