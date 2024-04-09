Сильнейшие паводки в России: последние новости на утро 9 апреля

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В правительстве Оренбургской области сообщили, что в ближайшие сутки в регионе может подтопить более 2000 жилых домов. Как обстоит ситуация с паводками в других регионах России?

Что происходит в Оренбуржье

Власти Оренбуржья сообщили, что прогнозируется повышение уровня воды в реках Урал и Самара, в ближайшее время свыше 2000 домов могут оказаться в воде.

«На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 сантиметров, что может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2,4 тысячи приусадебных участков в 35 населенных пунктах на территории 10 городских округов и муниципальных районов», — уточнили в пресс-службе.

В это же время в Сети активно критикуют главу региона. В Telegram стало вирусным видео, в котором губернатор Паслер общается с инициативной группой пострадавших от наводнения жителей Орска.

«Телефоны все убрали!» — командным тоном объявил Паслер собравшимся.

Люди не подчинились, заявив, что иначе они не докажут, что власти обещали им какую-либо помощь. Тогда губернатор укорил собравшихся в эгоизме, поставив в пример себя и других жителей Орска.

«Я приехал и нахожусь все дни вместе с вами. Смотрю, как множество орчан уже купили лодки, у кого-то были свои — ездят спасают в прямом смысле этого слова. Первый раз за 5 лет взял отпуск и не пошел. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами, даже одежду поменять не смог. У меня нет возможности ни поспать, ни помыться», — пожаловался губернатор Оренбуржья.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Глава МЧС Александр Куренков также вызвал гнев жителей Оренбуржья, заявив, что об эвакуации якобы объявили за неделю, а они не хотели уезжать. На самом деле мэр Орска Василий Козупица 3 апреля заявлял, что «угрозы прорыва дамбы нет». И в результате эвакуация была объявлена только после прорыва плотины 5 апреля. Паслер ушел от комментариев по данной теме, заявив, что ему самому «много чего приписывали, чего он не говорил».

Какая обстановка в Курганской области

Уровень воды в Звериноголовском районе Курганской области повысился более чем на метр со вчерашнего обеда, сообщил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале. По его словам, уровень идет с перепадами.

«Со вчерашнего обеда уровень воды в Звериноголовском вырос более чем на метр. Уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области. Продолжаем отселять людей», — написал он.

Из прогноза регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды следует, что более 10 тысяч домов, приусадебных участков и дач могут быть подтоплены при половодье в этом году в Курганской области. Согласно данным на сайте местного главка МЧС, в зоне возможного подтопления находятся 18 тысяч человек.

«При максимальных допустимых значениях будут подвержены [подтоплению] 62 населенных пункта, 4300 домов и 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков. [В зоне возможного подтопления находятся] 18 718 человек, из них 3649 детей», — говорится в сообщении.

Что известно о ситуации в Тюменской области

Губернатор области Александр Моор Режим сообщал, что режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам ввели в регионе. По его словам, обстановка в регионе контролируемая.

«Сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение ввести на территории Тюменской области режим чрезвычайной ситуации. <...> Мы делаем это заблаговременно. Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. Мы наблюдаем естественный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз», — заявил Моор.

Он добавил, что уровень воды в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Режим ЧС позволит оперативным службам применять большие полномочия для решения проблемных ситуаций. Состав группы реагирования на случай подтопления составляет 12 тысяч человек. Также наготове 2600 единиц техники и 194 плавсредства. Губернатор рекомендовал всем жителям районов, находящихся в зоне возможного подтопления, подготовить вещи и документы для того, чтобы экстренно эвакуироваться после сигнала от экстренных служб.

Что говорят в МЧС

Накануне замглавы МЧС Виктор Яцуценко рассказал, что число подтопленных весенним половодьем домов на территории России увеличилось до почти 10,5 тысячи и будет расти. По его словам, на сегодняшний день проблемы с паводками наблюдаются в 39 регионах.

«Подтопления зафиксированы в 39 регионах в 262 населенных пунктах — это 10 435 жилых домов, эта цифра, к сожалению, растет», — сказал Яцуценко.

Читайте также:

Бунт в затопленном Орске? Что происходит в городе, почему люди недовольны

«Внаглую растаскивают вещи»: как мародеры мешают эвакуации жителей Орска

Что за дамба в Орске, которую прорвало: когда построили, стоимость проекта